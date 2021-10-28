Співачка Ані Лорак (Кароліна Куек), яка поїхала жити і працювати в РФ, показала свою фігуру і помітний прес після чергового тренування в особистому спортзалі.

Ані Лорак нерідко дивує молодшим виглядом і зовнішністю, що змінилася. Причому часто зірці в соціальній мережі Instagram пишуть про те, що вона змінилася, почала колоти ботокс і збільшила губи.

Сама Лорак ніяк зміни в зовнішньому вигляді не коментує, лише зрідка показуючи себе в спортзалі і демонструючи фігуру. Найчастіше для тренувань Лорак вибирає прості костюми одного відтінку, що складаються з топа і лосин.

Цього разу Кароліна впевнено показала плоский живіт після занять і довела, що в цілому знаходить у відмінній формі не тільки через походи до косметолога.

Раніше ми писали, що виконавиця поїхала на відпочинок відразу після презентації нової композиції, про яку тепер намагається всіляко нагадувати. Навіть у відпустці Кароліна записує Короткі відео із записом пісні.

При цьому Кароліні вдалося вразити-вона станцювала на вулиці під свою композицію і заінтригувала зовнішністю.

Нагадаємо, що Ані Лорак поділилася одкровенням, блищаючи в безрозмірному пальто

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