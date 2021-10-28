Олексій Потапенко, який є чоловіком Насті Каменських, показав, як проводить час на курорті однієї з африканських країн.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко є успішним співаком і продюсером багатьох вітчизняних артистів. Зірка кілька років тому одружився на Насті Каменських, з якою до цього багато часу співав у дуеті. Тепер Потап зайнятий розвитком сольної кар'єри. Не забуває Олексій і про Instagram, де ділиться найцікавішим.

На фото Потап був у куфії, стильній бейсболці і навушниках. Олексій зробив селфі, дивлячись в камеру. Як можна зрозуміти, Потапенко був у Шарм-ель-Шейх, Єгипет. До цього продюсер відвідав з Настею Каменських ОАЕ та Іспанію.

"Всі хочуть знайти щастя і приборкати вогонь життя,вдихнути в себе енергію Всесвіту, а у мене проїзний на цей Автобус буття, звертайтеся, дарую", - написав загадково Потап.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красава, концерт в Хургаді вогонь", "якщо що, я від подарунка не відмовлюся", "Подаруйте", "Ласкаво просимо на Землю Обітовану".

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