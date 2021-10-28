Телеведуча Леся Нікітюк, зірка шоу " Хто зверху?"і" Хто проти блондинок?", показала новий образ під час прогулянки, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк не тільки популярна телеведуча, а й блогер. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де за нею стежать мільйони українців. Леся там ділиться не тільки образами для ТБ, а й кадрами з особистого життя.

На новому фото, яке Нікітюк опублікувала в Instagram, телеведуча була в досить цікавому теплому костюмі з капюшоном. На капюшоні можна побачити великі вушка. А з капюшона стирчали дві великі кіски. Леся дивилася в камеру, демонструючи свій образ.

На ще одному фото Нікітюк вже гуляла по вулиці. Леся посміхалася, роблячи селфі. Варто відзначити, що телеведучу з кісками можна побачити дуже не часто.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram подібних інструментів немає.

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