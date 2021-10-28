Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова, яка влаштувала собі розкішний відпочинок в Парижі, відповіла на особисті і вельми цікаві питання фанатів.

Даша Ульянова нещодавно провела насичений відпочинок в Парижі, звідки публікувала безліч фото і відео, а також розповідала про місцеві визначні пам'ятки. Цього разу після поїздки вона відповіла на різні питання.

У Даші запитали, чи не думала вона раніше збільшити груди або змінити щось. Також у Даші запитали, чи не робила вона в принципі пластику до цього.

Ульянова відреагувала, помітивши, що по її формах видно і так – вона нічого з ними не робила і поки не планує: «спасибі, поки своя влаштовує. І по-моєму це видно".

Також Даша відповіла на питання про те, яку жінку може полюбити чоловік: «яка ніколи не виносить мозок».

Не обійшлося і без питання про особисте життя. Після Холостяка Ульянова приховує своїх шанувальників, тому і не говорить про те, чи є у неї чоловік. В цей же раз вона все ж підтвердила, що коханий у неї є.

Відзначимо, кілька днів колишня гімнастка публікувала в своєму Instagram фото відпочинку в Парижі, а в новому сторіс показала свій політ додому, здивувавши зовнішністю.

Красуня присіла біля ілюмінатора, і закрила очі, трохи притиснувши голову, через що у неї з'явився друге підборіддя.

"Друге підборіддя говорить сам за себе, скільки я наїла. Головний показник хорошого вікенду - це коли прилетиш додому "після такого відпочинку, потрібен ще відпочинок", - написала Даша Ульянова.

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