Відома співачка і племінниця артистки Софії Ротару Соня Кей здивувала шанувальників в мережі новим фото у відвертому образі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська виконавиця і племінниця легендарної артистки Софії Ротару Соня Кей часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі незвичайним кадром, на якому з'явилася в спокусливому образі.

На новій фотографії Соня відображена на сірому тлі і в цікавій позі з витягнутими вгору і закинутими за голову руками. Перед камерою співачка з'явилася у вузькому темному боді з ланцюгами, яке обтягнуло струнку талію і оголило ідеальні ноги в білих кросах. Волосся дівчини зачесане назад, а на її обличчі яскравий макіяж з рожевими тінями.

У підписі до публікації Кей написала: "Енергія – це найбільш пробивна сила, її варто зосереджувати на головному. Коли у людини повно енергії і сил, він здатний зробити все, що завгодно!". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки, засипаючи її компліментами: "Красуня", "Вогонь", "Дикий космос", "Обожнюю", "Люблю тебе", "Красива", "Соня, ти шикарна, вогонь просто".

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