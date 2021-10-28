Художняя гімнастка Анна Різатдінова, фіналістка шоу "Танці з зірками" і улюблениця Влада Ями, показала сина, що підріс.
Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова не змогла перемогти на" Танцях з зірками", поступившись першим місцем Ксенії Мішиній з Євгеном Котом. Зате гімнастка завоювала бронзову медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. У Анни є син Роман, якого Різатдінова народила від бізнесмена Олександра Онищенка, який зараз переховується від українського правосуддя.
На нових фото Різатдінова в Instagram показала підрослого сина. На фото малюк сидів за столом і збирав конструктор.
"З дитинства я обожнювала танці і все, що з ними пов'язано
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У той час мій тато прочитав одну статтю, де говорилося, що для дитини важливо з перших днів слухати музику. Це буде впливати на його розвиток, інтереси, а також почуття ритму і руху тіла.
Тому у нас постійно звучала музика! Коли я їла, збиралася в садок, грала – на тлі завжди була мелодія. Саме тому я полюбила танці.
Батьки в підсумку вирішили записати мене на художню гімнастику. Я отримувала неймовірне задоволення від рухів під музику!
І всі були в приємному шоці, коли побачили, що у мене все виходить. Підтримка батьків була важлива в моїх починаннях. Але пам'ятайте: переважна частина успіху залежить тільки від вас!
Для того щоб ви продовжували рухатися далі і при цьому кайфували від процесу – залишайтеся наполегливими, працьовитими і наполегливими. Кожен трюк гімнастки-це сміливість і витривалість.
Кожен день ви повинні перемагати себе: долати поганий настрій, біль, і через «не хочу "йти далі - ось ваше життєве кредо", - написала Ганна.
Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Боже, малюк-копія тата!!!", "Звичайно герой зібрати стільки Лего), тут ще яка воля потрібна) знаємо збирали не один конструктор".
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