Відома співачка Камалія показала яскраві фото з чоловіком і доньками-двійнятами, які вийшли на подіум українського тижня моди.

Як повідомляє Politeka.net, відома артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, так як вона одружена з іранським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними кадрами з чоловіком і доньками-двійнятами, і розповіла про те, що її дівчатка вперше вийшли на подіум.

На фотографіях, які показала Камалія, її можна побачити з чоловіком і доньками в закуліссі Українського Тижня моди. Схоже, ошатні батьки прийшли підтримати своїх юних красунь під час виступу на показах. Дівчатка теж ошатні - вони в різних сукнях, але зі схожими зачісками. При цьому відрізняються Дівчатка не тільки нарядами, але і зростанням – одна трохи вище.

У підписі до публікації Камалія написала: "Г - гордість. Наші принцеси підкорюють подіум. Дякуємо за організацію засновнику Тижня моди в Україні @jfwua @nataspecial! Я щаслива". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото на сторінці зірки, засипаючи сімейство компліментами.

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