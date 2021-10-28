Відома співачка Камалія показала яскраві фото з чоловіком і доньками-двійнятами, які вийшли на подіум українського тижня моди.
Як повідомляє Politeka.net, відома артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, так як вона одружена з іранським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними кадрами з чоловіком і доньками-двійнятами, і розповіла про те, що її дівчатка вперше вийшли на подіум.
На фотографіях, які показала Камалія, її можна побачити з чоловіком і доньками в закуліссі Українського Тижня моди. Схоже, ошатні батьки прийшли підтримати своїх юних красунь під час виступу на показах. Дівчатка теж ошатні - вони в різних сукнях, але зі схожими зачісками. При цьому відрізняються Дівчатка не тільки нарядами, але і зростанням – одна трохи вище.
У підписі до публікації Камалія написала: "Г - гордість. Наші принцеси підкорюють подіум. Дякуємо за організацію засновнику Тижня моди в Україні @jfwua @nataspecial! Я щаслива". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото на сторінці зірки, засипаючи сімейство компліментами.
Як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках: "Вічна пам'ять"
"Який він мажор?": батько підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, зробив зізнання
Ольга Харлан вразила Дікусара особистим подарунком і не прогадала: "Я бачила, як він загорівся"
Фіналістка "Співають всі", якій Могилевська дала важливу обіцянку, розкрила, що було потім: "Я засмучена"
Вигнаний з "Холостячки" Роман Свечкоренко вибухнув злісною тирадою: "Мені до одного місця..."
Нагадаємо, Найбагатша співачка України похвалилася підрослими дочками, блискучими на подіумі: "Чудові принцеси".
Як повідомляла Politeka, Дочки-близнючки найбагатшої співачки України пішли по маминих стопах, відео: "Дівчатка які красиві".
Також Politeka писала, що Найбагатша співачка України показала, як відпалювала в компанії Білик і Асії Ахат: "На тлі «гламурних» дам...".