Співачка Наталія Могилевська з подружкою показали однакові наряди, влаштувавши змагання, кому більше підходить образ.
Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська більше 20 років радує українців своїм співом. Зірка була двічі заміжня, але з 2011 року у артистки не було офіційних відносин. Також Наталя займається продюсерством, а ще веде сторінку в соціальній мережі Instagram.
На новому фото Наталія біла в пухнастому вбранні, як і її подруга Катя Варнава, яка внесена в базу "Миротворець" за відвідування Криму. Якщо Могилевська лежала, вражаючи ніжками, то Катя стояла, надівши босоніжки.
"Товариші-стилісти, ви хочете посварити подруг? Вам це не вдасться!",- написала Наталя.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Круте фото і одягу", "А ви подруги?! З Варнавою", "Наташа, круте фото", "ти точно краще, Наташа", "ви краще, точно".
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