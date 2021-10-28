Співачка Наталія Могилевська з подружкою показали однакові наряди, влаштувавши змагання, кому більше підходить образ.

Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська більше 20 років радує українців своїм співом. Зірка була двічі заміжня, але з 2011 року у артистки не було офіційних відносин. Також Наталя займається продюсерством, а ще веде сторінку в соціальній мережі Instagram.

На новому фото Наталія біла в пухнастому вбранні, як і її подруга Катя Варнава, яка внесена в базу "Миротворець" за відвідування Криму. Якщо Могилевська лежала, вражаючи ніжками, то Катя стояла, надівши босоніжки.

"Товариші-стилісти, ви хочете посварити подруг? Вам це не вдасться!",- написала Наталя.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Круте фото і одягу", "А ви подруги?! З Варнавою", "Наташа, круте фото", "ти точно краще, Наташа", "ви краще, точно".

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