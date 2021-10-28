Відома українська співачка і актриса Анна Трінчер показала яскраве фото в купальнику, блиснувши ідеальною фігурою перед дзеркалом.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Анна Трінчер, яка нещодавно презентувала пікантний кліп на хіт "По губах", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно зоряна красуня вирушила на відпочинок разом зі своїм бойфрендом, звідки показала гаряче фото в купальнику.

Як видно, Анна сфотографувала себе в дзеркало, мабуть, туалету або ванної кімнати. Перед камерою зірка з'явилася в модному роздільному купальнику цікавого фасону, який красиво підкреслив її струнку дівочу фігуру. Її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до фотографії Трінчер написала: "Хей! Ми в Танзанії". Також вона нагадала про розіграш, який проводить і його умови. Шанувальники тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами: "Найкрасивіша", "Ань, ти така шикарна, в будь-якому вигляді", "Красуня", "Просто вогонь", "Вау", "Фігурка топчик", "Гарного відпочинку", "Красива".

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