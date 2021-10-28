Ектор Хіменес-Браво, зірка "Майстер Шеф", показав, що цікавого є на Мальдівах, знявши на відео свої пригоди, порадувавши фанатів.
Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво став популярним українським та канадським ресторатором колумбійського походження. Зірка є суддею "Майстер Шеф", а також веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На нових фото Ектор був у сорочці і акваланзі. А після цього Хіменес-Браво показав серію відео, як пірнав під воду і що там побачив.
"ПРИРОДА МАЛЬДІВ І ЛЮДИ
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Вперше у мене такий пост на сторінці. Про усвідомлене ставлення до екології.
Мене надихнула інформація, яку я дізнався тут про готель, де ми відпочиваємо. Готель інвестує в розвиток популяції скатів Мант, в очищення океану від сміття і пластику.
Я днями пірнав з аквалангом і став одним з менше 1% людей в світі, які бачили більше 100 скатів Мант в одному місці! Друзі! Це непередаваний захват, але я спробую
Скати Манта-вимираючий вид скатів, щоб зберегти їх популяцію, і всі люди, які зібралися на острові, дуже стараються заради цього дива світу, що було відкрито більше 200 років тому.
Зараз я як ніколи дуже близький до природи і відчуваю свою приналежність до порятунку цієї тварини, і в той же час, ми з вами, в столиці не вміємо досі сортувати сміття..
А хто повинен цим займатися замість нас?
Щоб зберегти ще на пару десятків років цей рай на землі — тут всі докладають свої зусилля, хоч це і острів, де найближча суша в 700 км.
А поки що, залишаю вам ще фото і відео з відпочинком, я зараз у великій перезавантаження цінностей. У вас теж є такий момент, коли ви заново все обмірковуєте?",- написав Ектор.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже красиво", "можу уявити як класно відзначити Хелловін на Мальдівах", "як красиво, щасливий", "це приголомшливо", "Казка".
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