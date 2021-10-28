Іванна Онуфрійчук, нова ведуча "Танців з зірками", показала, які сюрпризи отримує від багатого чоловіка

Як пише Politeka.net, ОНУФРІЙЧУК стала ведучою "Танців з зірками", замінивши Тіну Кароль. Іванна заміжня за заможним чоловіком, який постійно балує її ефектними подарунками. Цього разу Онуфрійчук вирішила показати, чим порадував її чоловік.

На фото Онуфрійчук була серед безлічі квітів. Квітів було настільки багато, що Іванну було складно помітити серед них. Телеведуча посміхалася, показуючи свої подарунки.

"Коли коханий дуже скучив", - написала Онуфрійчук.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Нереально", "краса", "яка краса", "бажаю кожній дівчині хоча б раз у житті отримати такий шикарний букет", "Вау, як красиво", "неймовірна краса", "ви найкрасивіший квіточку".

Нагадаємо, родинне свято ведучої" Танців з зірками " Онуфрійчук ледь не обернулося бідою

А ще Politeka писала, що Іванна Онуфрійчук у сукні з екстремальними розрізами нарвалася на критику в мережі

Також Politeka повідомляла, що Онуфрійчук підкорила красою в сукні з екстремальним розрізом



