Автору й ведучому Тревел-програми "Світ навиворіт" Дмитру Комарову вдалося проникнути в такі нетрі джунглів і побачити виворіт життя рідкісних племен, що важко повірити.

Нові історії, від яких холоне кров, привіз зі своєї подорожі в Еквадор 38-річний Комаров. Про це ведучий "Світ навиворіт" розповів у своєму свіжому пості в Instagram, передає Politeka.net.

За словами Комарова, в Еквадорі залишилися племена, які ніколи не контактували з цивілізацією.

"Сьогодні вони були на полюванні, і завтра теж підуть з "плювальними" трубками, стрілами з отрутою, щоб добувати їжу. Є у них і інші списи – дуже важкі, вагою 8-10 і більше кілограмів кожне. Щоб вбивати чужинців. Я тримав в руках такий спис, який витягли з тіла відносно недавно вбитого чоловіка. Страшні відчуття. Не віриться, що сьогодні таке можливо... У разі зустрічі з народом тагієри з племінної групи ваорані нас би спробували вбити. Це не легенди та плітки, а реальність, яку підтверджують випадки, що відбуваються у цих лісах у наші дні", - поділився мандрівник.

Йому з оператором насилу вдалося знайти собі гідів - ніхто не хотів братися за таку роботу або ж запитували шалені гроші.

"Знайшли сім'ю індіанців, батька і сина, Гінто і Мігеля, які стали ідеальними провідниками, тому що вони самі ваорані. Гінто народився в лісі і не знає, скільки йому років. Він вже навчився користуватися смартфоном і тепер не боїться літаків, які в дитинстві з батьками вважав привидами. Його син Мігель вибрав інший шлях - він вчиться на юриста, щоб захищати права народу ваорані", - розповів Дмитро.

Зазначимо, прем'єра нового сезону "Світ навиворіт. Еквадор" відбудеться 30 жовтня о 18.30 на 1+1.

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