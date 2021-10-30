"Холостяк" Михайло Заливако і його кохана Анна Богдан готуються виступити на паркеті "Танців з зірками" з весільним танцем.

Як повідомляє Politeka.net, популярна парочка Михайло Заливако і Анна Богдан стануть гостями дев'ятого ефіру шоу "Танців з зірками". Закохані вже активно репетирують танець для свого виступу, і дівчина натякнула, що він може стати весільним.

"У неділю холостяк Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан станцюють танець, який вони готують для вас!",- йдеться на сторінці проекту в Instagram.

А в сторіс Анни Богдан з'явилися кадри з репетиційного залу, на яких дівчина показала, як вони з Мішею і хореографами ставили і відпрацьовували свій номер. Схоже, саме цей танець має всі шанси стати весільним на торжестві пари. "Вже здогадується, що це буде в результаті?",- підписала сторіс Богдан.

У коментарях на сторінці шоу розпочалася бурхлива дискусія щодо участі цієї пари в "Танцях зі зірками": "Прямо "зірки" світової естради", "От як Богданиха це робить?! Вони тільки зійшлися. Уміють же баби мужиків розводити, а ви чоловіки ведетеся", "Клас! Дуже хочу побачити, як вони танцюватимуть!", "Хто це?".

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