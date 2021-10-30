Актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу "Україна має талант", нарешті зізналася, які у неї стосунки з коміком з "Квартал 95" Олександром Еллертом.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт намагалися побудувати стосунки після зйомок у шоу "Холостяк", передає Politeka.net. Влітку пара розлучилася, а цієї осені стали ходити чутки, що вона знову разом.

Вся справа в тому, що колишній учасник шоу зробив сюрприз з вертольотом Ксенії Мішиній, однак, відновити відносини не вдалося. Про це Ксенія Мішина розповіла у своїх недавніх сторіс. Зірка підкреслила, що вони не разом.

Також в нових сторіс артистка розповіла, що для неї табу у відносинах, і чого вона ніколи не пробачить.

"Зрада, абьюз психологічний і фізичний, але і дуже важко існувати в маніпулятивних відносинах і в інфантильних", - поділилася Мішина.

Зазначимо, Ксенія Мішина і Олександр Еллерт не зізнаються в причині розриву. При цьому комік розповідав, що після розставання дарував квіти актрисі.

Ксенія Мішина багато часу приділяє роботі, зараз вона суддя на шоу "Україна має талант", крім того, вона продовжує зніматися у фільмах і серіалах. У мережі припускають, що актриса занадто багато часу приділяє кар'єрі, і у неї немає часу на відносини.

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