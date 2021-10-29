Поповнення в родині Софії Ротару, внучка показала їх з нареченим кучерявого малюка: "Який він лапочка"

Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, повідомила про важливу подію, на яку вона зважилася разом зі своїм бойфрендом.

Модель вже пару років зустрічається з молодим українським бізнесменом-мільйонером Денисом Жадановим, передає Politeka.net. У мережі говорять про можливе швидке весілля закоханих, але ті поки нічого не коментують.

А в новому відео в Instagram Соня Євдокименко показала, на яку важливу подію вони з бойфрендом зважилися. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У пари сталося поповнення - вона завела кучерявого малюка-вихованця. Кадри з песиком Сонею і її хлопцем викликають справжнє розчулення.

Примітно, що відео було знято в США, де зараз і живе внучка Ротару.

За 13 годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів, де цікавилися різними темами з приводу відео, і робили компліменти Соні Євдокименко.

"А субтитри будуть на Ютубі?😢 ", "Ой, як красиво❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "яка красива, ніжна.💗💗💗💗💗", "🤗💋❣️ Який він лапочка, а Джиммі буде ревнувати...", "Софія дуже надихаєте. Талановита позитивна красуня", "😍 😍 😍 яка красива", " красуня!", "скажіть будь ласка якої породи у вас собачка?",- написали користувачі Мережі.

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