Цікаве фото зі співачкою Софією Ротару з'явилося в Мережі, мабуть, з особистого архіву артистки. Момент, що потрапив на камеру, дуже емоційний.

Так, на одній з фан-сторінок 74-річної Софії Михайлівни в Instagram опублікували старе фото, на якому співачка постала з немовлям на руках, передає Politeka.net.

Вочевидь, фотографія зроблена в день виписки невістки Ротару Світлани Євдокименко з пологового будинку, а дитина, яку настільки трепетно тримає співачка - її новонароджена внучка Соня (зараз дівчині вже 20 років). Також в кадрі присутній старший брат Соні Анатолій (в момент зйомки йому було сім років).

Фото вийшло дуже "живим" і емоційним. Новоспечена матуся (дружина єдиного сина Софії Михайлівни Руслана) посміхається, як і її син, а ось Ротару розглядає сплячу дитину, сповену в білу ковдрочку.

"Нехай кожен день щасливим буде!", - підписав фото автор поста.

Користувачі кинулися коментувати, не скуплячись на компліменти й хороші побажання:

"З пологового будинку..."

"Щастя вашій родині ❤️😍 👏❤️👏"

"Краса яка. Щастя вам бажаю від щирого серця ❤️🔥"

"Величезного здоров'я, любові, завжди жити з посмішкою на обличчі"

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