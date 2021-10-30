Цікаве фото зі співачкою Софією Ротару з'явилося в Мережі, мабуть, з особистого архіву артистки. Момент, що потрапив на камеру, дуже емоційний.
Так, на одній з фан-сторінок 74-річної Софії Михайлівни в Instagram опублікували старе фото, на якому співачка постала з немовлям на руках, передає Politeka.net.
Вочевидь, фотографія зроблена в день виписки невістки Ротару Світлани Євдокименко з пологового будинку, а дитина, яку настільки трепетно тримає співачка - її новонароджена внучка Соня (зараз дівчині вже 20 років). Також в кадрі присутній старший брат Соні Анатолій (в момент зйомки йому було сім років).
Фото вийшло дуже "живим" і емоційним. Новоспечена матуся (дружина єдиного сина Софії Михайлівни Руслана) посміхається, як і її син, а ось Ротару розглядає сплячу дитину, сповену в білу ковдрочку.
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"Нехай кожен день щасливим буде!", - підписав фото автор поста.
Користувачі кинулися коментувати, не скуплячись на компліменти й хороші побажання:
"З пологового будинку..."
"Щастя вашій родині ❤️😍 👏❤️👏"
"Краса яка. Щастя вам бажаю від щирого серця ❤️🔥"
"Величезного здоров'я, любові, завжди жити з посмішкою на обличчі"
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