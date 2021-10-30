Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес взяла участь у рекламній фотосесії і показала, як заради неї їй довелося змінити імідж і наростити волосся.

Дженніфер Лопес на публіці завжди з'являється при "повному параді", дивуючи несподіваними образами і фігурою. Щоб підкреслити факт того, наскільки добре і молодо вона виглядає, Лопес вибирає завжди вбрання з декольте і з вирізами на стегнах.

Причому не боїться Лопес і експериментів – оскільки її справжнє волосся дуже короткі і пухнасті, зірка постійно на публіці носить перуки різної довжини або нарощує локони на час. Фото з реальною довжиною локонів можна побачити у неї в Instagram.

Цього разу Для рекламної зйомки Лопес вибрала Срібний костюм з вражаючим декольте, а її нарощене волосся максимальної довжини помітно її омолодили.

"Справжня енергія великого завантаження; 😍 яка подача! 👏 🏽 ; Люблю це😍 🔥; повільно втрачаю спокій😍; красиво💜; любов❤; можна мені всього одну зйомку; красивий; королева увійшла в будівлю! 🔥 ; Це був найкращий день; @ jlo️️💥; приголомшлива жінка; красуня! 🔥 ; Ти така приголомшлива дитинко"»

Раніше фанати згадала, як Лопес позувала не тільки без макіяжу, але ще і без перук. Своє волосся у Дженніфер досить короткі і кучеряві. Їх зірка приховує, тому носить перуки. Лопес не раз розповідала, що у неї ціла кімната виділена для її змін іміджу.

У природному вигляді і простому вбранні вона показує себе не часто, тому фанати відразу оцінили даний лук.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в сукні з однієї сіточки без сорому показала свої вигини

А ще Politeka повідомляла, що 52-річна Лопес в маленькому топіку позбавила дару мови на червоній доріжці

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в палких обіймах Бена Аффлека не стала приховувати почуттів на червоній доріжці