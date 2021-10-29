Популярна співачка Тіна Кароль вирішила випустити черговий кліп в незвичному для себе форматі і тут же привернула увагу зміною іміджі, на який пішла, щоб виглядати трохи оновленою версією себе для фанатів.

Тіна Кароль представила кліп" подвійний рай " вчора вдень, що спровокувало бурхливі обговорення в мережі. До того ж дана композиція стане частиною нового майбутнього альбому виконавиці. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Після презентації багато хто почав підтримувати Кароль і вихід її пісні, не встояв і колега Тіни – Олег Винник. Він опублікував анонс кліпу у себе в Instagram і Тіна це також відразу помітила.

"Подвійний рай" присвячений людині і відносинам, від яких обидва вже вільні. Я присвячую новий альбом своїй свободі", - написала Кароль у себе про кліп.

Як можна помітити, робота виконана в стилі "нульових", поп-діва використовує нові наряди і зачіску, щоб створити автентичний вигляд.

Подвійний рай « - це алюзія до кінохіту нульових»її звали Микита". Стиліст Ольга Ревуцька підкреслила концепцію "прихованої привабливості" завдяки повній лаконічності нарядів.

Співачка в цілому постійно інтригує образами на кадрах з модних фотосесій. Артистка часто знімається в різних нарядах, тому їй завжди є що показати і чим здивувати.

Як можна помітити, в лаконічному образі і з простим макіяжем світловолоса артистка все одно виглядала розкішно і невимушено.

Нагадавши, Тіна Кароль показала себе "нову", відео здивувало мережу:"дівчина Бонда".

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