Колишня учасниця телепроекту "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія "Зайка" Бельченко, яка почала активно розповідати про те, як працювати SMM, любить також показувати свої модні образи в Instagram.
Юлія Бельченко стала популярною завдяки тому, як повела себе на проекті «Холостяк». До того ж чоловік спочатку вигнав її з проекту, а потім повернув. Таким чином "Зайка" дійшла до фіналу, проте все ж не змогла завоювати серце Михайла Заливако, який віддав перевагу Ганні Богдан.
Незважаючи на це прославитися Бельченко все ж вдалося. Тепер вона вважається також успішним блогером і нерідко виставляє вельми незвичні Сторі. Любить дівчина також показувати свою фігуру і хвалитися нарядами. Одяг дівчині обійшовся в 2,5 і 1,5 тисячі гривень.
Цього разу не обійшлося без критики-одна з користувачів мережі вирішила висміяти образ дівчини і присоромити ту за вигляд:
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"Тепер коротке твідове плаття-це сором. А то що я в одній сторі взагалі в ліфчику-мабуть не збентежило. А ні, все-таки збентежило « - іронічно підмітила»Зайка".
Юлія Бельченко є SMM-фахівцем. Дівчина стала відома українцям після проекту "Холостяк" з Михайлом Заливако, де пробилася у фінал, але поступилася красунчика Ганні Богдан. А нещодавно Юлія відпочивала в Єгипті і тепер радує постійно фанатів знімками в Instagram.
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