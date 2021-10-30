Колишня учасниця телепроекту "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія "Зайка" Бельченко, яка почала активно розповідати про те, як працювати SMM, любить також показувати свої модні образи в Instagram.

Юлія Бельченко стала популярною завдяки тому, як повела себе на проекті «Холостяк». До того ж чоловік спочатку вигнав її з проекту, а потім повернув. Таким чином "Зайка" дійшла до фіналу, проте все ж не змогла завоювати серце Михайла Заливако, який віддав перевагу Ганні Богдан.

Незважаючи на це прославитися Бельченко все ж вдалося. Тепер вона вважається також успішним блогером і нерідко виставляє вельми незвичні Сторі. Любить дівчина також показувати свою фігуру і хвалитися нарядами. Одяг дівчині обійшовся в 2,5 і 1,5 тисячі гривень.

Цього разу не обійшлося без критики-одна з користувачів мережі вирішила висміяти образ дівчини і присоромити ту за вигляд:

"Це зараз нормально в нижній білизні себе знімати? Типу красивою Боже, сором. Та ще й таке лагідне!».

"Тепер коротке твідове плаття-це сором. А то що я в одній сторі взагалі в ліфчику-мабуть не збентежило. А ні, все-таки збентежило « - іронічно підмітила»Зайка".

Юлія Бельченко є SMM-фахівцем. Дівчина стала відома українцям після проекту "Холостяк" з Михайлом Заливако, де пробилася у фінал, але поступилася красунчика Ганні Богдан. А нещодавно Юлія відпочивала в Єгипті і тепер радує постійно фанатів знімками в Instagram.

Нагадавши, екс-улюблениця головного героя шоу" Холостяк "Заливако Юля" Зайка " здивувала засмагою в купальнику на зав'язочках

Також Politeka писала, що екс-улюблениця головного героя шоу" Холостяк "Заливако Юля" Зайка " грайливо покрутилася в міні-купальнику біля басейну

А ще Politeka повідомляла, що екс-учасниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Юля "Зайка" в крихітному купальнику влаштувала провокацію у воді