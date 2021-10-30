Відома співачка Оля Полякова розповіла, як влаштувала молодшій дочці Алісі бомж-паті до Дня народження, дівчинці виповнилося 10 років.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова в інтерв'ю Каті Осадчій розповіла про те, як влаштувала молодшій дочці бомж-вечірку. Виявилося, що нещодавно Алісі, яка називає себе бомжем Валерою, виповнилося 10 років, і з цього приводу зіркова матуся влаштувала вечірку.

За словами Ольги, на свято прийшли друзі Аліси, дітям влаштували сміттєзвалище і дозволили розбивати бітами старі телевізори. А також пригощали дітей незвичайним тортом у вигляді лісового пня з грибами і жабами.

"Класно пройшла бомж-паті. Були бомжі - її друзі. Бомж Аркадій, бомж Василь, бомж Олег. Ми зробили їм таке мінізвалище, де були старі зі смітника телевізори, вони бейсбольними бітами їх побили. З'їли крутий торт. Це було круто", - розповіла Полякова.

Зазначимо, як раніше ми писали, співачка Оля Полякова разом із чоловіком виховують двох дочок – 16-річну Машу та 10-річну Алісу. І якщо старша вже стала дорослою дівчиною та активно виставляє напоказ своє життя в Інстаграм, то молодша – називає себе бомжем Валерою. За словами Полякової, вона консультувалася із психологом на цю тему. "Я вже спілкувалася з психологом, все нормально. Коли вона поспілкувалася з Алісою, вона сказала, що все нормально", - сказала співачка.

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