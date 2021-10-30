Привабливий учасник нового сезону шоу "Україна має талант" вразив актрису Ксенію Мішину своїм виступом на сцені.

Як передає Politeka.net, шоу "Україна має талант" вже з'явилося на телеекранах. Канал "СТБ" повністю поміняв суддівський склад. Новими суддями стали відомий телеведучий Сергій Притула, актриса Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот. Також, варто відзначити, що новим ведучим шоу став Григорій Решетник.

Так, цього разу на сторінці шоу "Україна має талант" поділилися новим відео. На кадрах чоловік заявляє, що хотів прийти до Ксенії Мішиної на "Холостячку", але не встиг цього зробити (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не встиг подати заявочку на "Холостячку", але у мене кільце для вас", - сказав учасник шоу "Україна має талант".

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