Актриса і телеведуча Олена Кравець, зірка" Квартал 95", показала себе в незвичайному амплуа, взявшись за штурвал корабля.

Як пише Politeka.net, Олена Кравець є популярною телеведучою і актрисою, яка прославилася завдяки шоу "Квартал 95". Зірка зараз знімається в шоу "твій день", який виходить на 1+1, а також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram. Олена настільки популярна, що українці самі створюють фан-групи, де діляться фото і відео із зіркою.

Так, в одній з таких груп в Instagram, було опубліковано фото, на якому Кравець була за штурвалом. Зірка посміхалася, позуючи для фото. На інших знімках Олена вже фотографувалася з фанатами.

"Олена Кравець. 95 квартал. Фото з шанувальниками", - були поставлені теги під публікацією.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Люблю", "Космос", " Морячка Соня. Супер"," це вогонь"," клас","Капітанша".

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