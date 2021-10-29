Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде популярні шоу "Холостячка" і "Україна має талант«, заінтригував першим фото зі старту зйомок чергового сезону довгоочікуваного нового сезону проекту» Холостяк", де також є телеведучим.

Попереднім холостяком на шоу став бізнесмен Михайло Заливако, якому вдалося знайти своє кохання. Тепер пара живе разом і часто розповідає про себе. Зйомки нового сезону вже стартували, але ім'я головного героя все ще в секреті.

"Хто стане новим Холостяком? 😍 12 сезону проекту» Холостяк " бути! 26 жовтня почалася зйомка 12 сезону проекту. Хто ж стане новим Холостяком-діліться своїми здогадками в коментарях😏» - написав телеведучий під новим фото.

Кадр зі зйомок викликав бурхливу реакцію в мережі:

"Сезон буде🔥; якийсь невідомий чувак, якого ми вперше побачимо)); Давайте Олексія Тригубенко🔥; Вінченцо Он він своєю посмішкою зачаровує всіх жінок; та вже знімають, тобто у нас вибору немає) так, безумовно хотілося б побачити Тригубенко); коли вже буде Ектор?; Ектор Хіменес-Браво; Богдан Юсипчук; Давайте Ектора одружимо🙌; Віталька😂 Артем Мілевський, він у себе на сторінці вже пост виклав про це 👏% Андрій Данилко; Холостяки як на конвеєрі 😂».

Раніше 38-річний шоумен поділився новим постом в Instagram. Решетник показав фото, на якому був зображений, наминаючи тістечко.

«У дитинстві мені не можна було їсти солодкого, тому зараз майже кожен день відриваюся. А ви любите солодке? І, можливо, маєте пораду, як перестати його їсти в такій кількості?» ,- написав телеведучий.

Нагадавши, ведучий "Холостячки" Решетник слідом за Еллертом насмішив безглуздими вусами:»Гриша, ви схожі на..."

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