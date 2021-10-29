Тріумфатор шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім показав свій фінальний виступ, розкривши таємницю свого тріумфу.

Як пише Politeka.net, 16-річний підліток переміг Муаяд Абдельрахім переміг на шоу "Співають всі", отримавши головний приз проекту - 500 тисяч гривень. Тепер за молодим виконавцем стежать тисячі фанатів в Instagram, де він ділиться своєю творчістю. Нещодавно Муаяд виступив разом з Артемом Пивоваровим, а тепер вирішив розповісти про фінальну пісню на проекті.

"ФІНАЛ"СПІВАЮТЬ ВСІ". Одна з моїх улюблених пісень Rag'n'bone Man-Skin.

Відкрию таємницю. З трьох пісень, які я співав на цьому проекті, саме цю Я співав вже без хвилювання. Тк для мене сам фінал вже був досягненням. Дякую кожному із сотні за підтримку.

І спасибі вам за ваші коментарі", - написав співак.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Від кожного твого виступу на шоу" Співають Всі " серце шалено калатало... Вболівала за тебе! Неймовірного таланту хлопець", "я тепер хочу пісню в твоєму виконанні без Відео Скачати, це дуже круто".

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