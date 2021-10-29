Легендарна артистка Софія Ротару у сяючому чорному платті й косусі показала стильний образ.

Як передає Politeka.net, Софія Ротару є легендарною артисткою. Як відомо, у неї є єдиний син - Руслан Євдокименко. Він відомий як музичний продюсер. Також у нього є діти - Соня й Анатолій. Нагадаємо, що співачка була одружена з Анатолієм Євдокименком, у 2002-му році у нього стався інсульт, і він помер.

Так, цього разу на фан-акаунті Софії Ротару опублікували нове фото. На кадрі 74-річна співачка позує на камеру в шикарному зухвалому вбранні. На ній чорне плаття зі світловідбиваючими частинками та того ж кольору косуха. Також свій образ вона доповнила чорними ботфортами.

Фанати залишили для артистки безліч коментарів з компліментами: "Чорні перли", "Чудове фото", "Обожнюю", "Яскрава і шикарна Софія", "Софія ханум, як завжди шикарна!👍 🥰 Шоколадка-мармеладка!", "Доброго ранку, вдалої п'ятниці".

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