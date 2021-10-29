Санта Дімопулос, яка перемогла минулого року на шоу "Танці з зірками", показала сина, якого народила від актора Андрія Джеджули, і зворушливо привітала хлопчика зі святом.

Санта не так часто ділиться новими фото, але завжди намагається показати шанувальникам найцікавіше. Цього разу Дімопулос вирішила поділитися щасливим сімейним фото зі старшим сином.

Санта також звернулася до дитини, щоб її привітати: «Душа моя, нескінченна абсолютна любов, з днем народження ❤️. Тобі сьогодні 13 років і ти вже офіційно не дитина) а я все не можу в це повірити 😅

У тебе добре серце, ти вперто домагаєшся чого по-справжньому хочеш, у тебе допитливий розум і феноменальна пам'ять. Я пишаюся тобою і для мене величезне щастя бути мамою такої людини! І нехай іноді з тобою трохи складно (підліток все-таки😄), знай – Я завжди за тебе і з тобою!🙏🏼

Я бажаю, щоб ти прослуховувався до себе (і до мами😅), розвивався в різних сферах, подорожував, завжди любив життя і людей, так само посміхався і щоб твої красиві очі завжди горіли щастям ❤️» - пише Дімопулос.

Шанувальники підтримали:

"Вітаю вас!!!; З іменинником!!!! ❤ ; З днем народження!! Щастя і здоров'я 😍; З Днем Народження, наш красень!! Будь здоровий і щасливий❤; у прекрасної мами прекрасний син! З днем народження ❤️; який симпатичний хлопець! З іменинником, Вас)))☺❤️; вітаю! Чудовий хлопчик, здоров'я і щастя величезного❤️" »

Нагадаємо, Санта Дімопулос є успішною співачкою, яка у свій час була солісткою групи "ВІА Гра". А минулого року зірка стала учасницею шоу" Танці з зірками", де перемогла з партнером Максом Леоновим. У Санти є двоє дітей-син Даніель від актора Андрія Джеджули, а також дочка Софія від бізнесмена Ігоря Кучеренка.

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