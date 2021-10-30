Леся Нікітюк, яка нещодавно змінила імідж, показала себе в новому образі, відправившись в резиденцію українського президента-втікача.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала однією з найбільш затребуваних телеведучих України і зіркою "Нового каналу". Знаменитість зараз знімається в " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"та інших проектах. Не забуває Леся і про Instagram, де за Нікітюк стежать мільйони українців, а зірка радує фанатів своєю творчістю і кадрами зі звичайного життя.
Цього разу Леся показала, як вирушила зі своїми друзями в елітну резиденцію. Як виявилося, Нікітюк поїхала в маєток Межигір'я, в якому мешкав президент-втікач Віктор Янукович. Нікітюк одягла стильні окуляри, які нещодавно прикупила, а також заплела кіски.
"Вітя, зустрічай", - написала Леся під фотографією.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.
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