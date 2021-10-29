Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно вилетіла з шоу "Танці з зірками" показала фото зі своїм чоловіком, який молодший за неї на 8 років.
Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Як відомо, артистка брала участь в шоу "Танці з зірками" зі своїм напарником Антоном Нестерко, з яким вони вибули після 7-го ефіру.
Так, цього разу артистка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Джамала показує свого чоловіка - Бекіра Сулейманова, за якого вийшла заміж у квітні 2017-го року. Як відомо, він молодший за неї на 8 років, і зараз у них два сини - Емір-Рахман і Селім-Гірай (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Будь завжди
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Люблю
З Днем народження",- привітала свого чоловіка Джамала.
Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для Джамали та її чоловіка: "Люблю ваше сімейство! Поздоровляю!!", "Суперсемья", "Красиві такі всі!!! Щастя вам", "Щастя вашої чудової сім'ї!".
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