Відома українська співачка Джамала, яка нещодавно вилетіла з шоу "Танці з зірками" показала фото зі своїм чоловіком, який молодший за неї на 8 років.

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Як відомо, артистка брала участь в шоу "Танці з зірками" зі своїм напарником Антоном Нестерко, з яким вони вибули після 7-го ефіру.

Так, цього разу артистка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Джамала показує свого чоловіка - Бекіра Сулейманова, за якого вийшла заміж у квітні 2017-го року. Як відомо, він молодший за неї на 8 років, і зараз у них два сини - Емір-Рахман і Селім-Гірай (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Будь завжди

Люблю

З Днем народження",- привітала свого чоловіка Джамала.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для Джамали та її чоловіка: "Люблю ваше сімейство! Поздоровляю!!", "Суперсемья", "Красиві такі всі!!! Щастя вам", "Щастя вашої чудової сім'ї!".

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