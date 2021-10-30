Відома хореограф Ілона Гвоздьова відповіла на запитання українців про" танці з зірками", учасників і можливих фіналістів шоу.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова у своїх Instagram-сторіс відповіла на запитання шанувальників. Так, серед іншого, танцівниця висловилася про свого колеги Дмитра Дікусара, а також назвала своїх улюбленців і можливий фіналістів шоу.

Так, серед іншого Ілона назвала імена учасників, яких вона бачить у фіналі: "якщо думати про танцювальний ріст, то це Артур Логай, Ольга Харлан і Костянтин Войтенко". Також танцівниця назвала топ-3 чоловіків-хореографів на "танцях". За її словами, це Юрій Мєшков, Олексій Базела і Дмитро Дікусар.

Також Гвоздьова у відповідь на запитання українців висловилася про свого колеги-хореографа Дікусара. "Як ви ставитеся до Дмитра Дікусара?",- запитали в Ілони. На це вона відповіла: "Як до професійного артиста".

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