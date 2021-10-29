Дочка відомої актриси Анджеліни Джолі і її колишнього чоловіка Бреда Пітта - Шайло вразила перетворенням на червоній доріжці.

Як передає Politeka.net, Анджеліна Джолі є всесвітньо відомою актрисою. Як відомо, у неї і її колишнього чоловіка Бреда Пітта є дочка - Шайло. Дівчинку звикли бачити в смокінгах, проте недавно вона змінилася і з'явилася на публіці.

Так, цього разу на сторінці видання "Tatler" в Instagram опублікували нові фото. На кадрі популярна актриса Анджеліна Джолі разом зі своєю 15-річною дочкою Шайло вийшла на червону доріжку. Своїм виглядом на Заході вона вразила всіх, оскільки шанувальники звикли її бачити в смокінгах, а на цей раз вона з'явилася в шикарній сукні.

"П'ятнадцятирічна Шайло Джолі-Пітт тепер не сходить з радарів. А потрібно то було всього нічого - просто змінити смокінг на плаття",- написали у виданні.

Фанати залишили безліч коментарів, де відреагували на перетворення дівчинки: "Нарешті прийшла усвідомленість ❤️ розкішна дівчинка", "Вона просто янголятко!", "Ну просто красуня", "Яка прекрасна дівчина", "Шайло чудова", "Копія мама", "Мамині губи, овал обличчя, татів розріз очей..приголомшливо красива суміш", "Дуже красива! І навіть смокінг їй йде", "А дівчиною то краше", "Ох і красива дівчинка".

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