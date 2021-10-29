Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка бере участь у новому сезоні шоу" Танці з зірками", розповіла, які у неї стосунки з відомим співаком.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька стала популярна завдяки виступу на" Х-факторі "з піснею" Свята", після чого про нову зірку заговорила вся Україна. У солістки KAZKA багато успішних пісень, які входили в топи чартів. Цього року Зарицька вирішила виступити на "Танцях з зірками", здивувавши українців і суддів своїми здібностями.

На новому відео Олександра була на" Міс Україна", коли її зустріли разом з Артемом Пивоваровим журналісти"Зіркового шляху".

"Це моя дівчина. Саш, ну говори. Ну розповідай, що ми з тобою зустрічаємося", - жартує Артем.

"Так, це правда. Офіційно. Ставте лайк цьому відео", - сказала Зарицька.

Фанати подивилися ролик тисячу разів і написали коментарі:

"Стильний хлопець Артем, респект", " та нічого між ними отакого немає! Один прикольнувся, інша підтримала"," нічого між ними немає"," Класна пара","вони класні друзі, з хорошим почуттям гумору".

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