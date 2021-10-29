Відома співачка Оля Полякова у шоу "дорослі дівчатка" вирішила розповісти телеведучій Маші Єфросиніній про курйозний випадок, коли її обізвали і про те, як вона в підсумку відреагувала на ситуацію.
Цього разу Маша Єфросиніна розповіла, як» дорослі дівчатка " обговорили тему, яка хвилює багатьох, прийняття себе. Не обійшлося без курйозних моментів, співачка розповіла про один незручний випадок.
"Дивлюся твої сторіс вчора і бачу скріншот коментарів від користувача, де тебе називають старою бабою. І ти ось робиш те, що напевно кожній людині хочеться в Instagram – кожному хочеться викласти це, коли тебе хейтят. Але ми цього не робимо зазвичай-не опускаємося, так би мовити. А ти ось раз вирішила, що тебе так зачепило?» - запитує Єфросиніна.
Поповнення в родині Софії Ротару, внучка показала їх з нареченим кучерявого малюка: "Який він лапочка"
Не стало видатного українця, якого любили глядачі і колеги: "Немає слів, суцільний біль"
Нові симптоми коронавірусу, лікар попередила українців: "На 2-3 день після початку хвороби..."
16-річний мажор з Харкова нарешті зізнався, хто був за кермом у момент трагедії: "Пам'ятаю, як був удар"
Учасник "Майстер Шеф" влаштував гучну істерику на головній кухні країни: "Шакали всі"
"Я була хороша в цьому сторіс, я була молода, була з купою фільтрів. І на бабку стару я взагалі не тягнула. Я зайшла на цю сторінку і побачила опис профілю: «я щаслива, я кохана». І у мене тут же виникло питання, Як щаслива і кохана може писати подібну річ? Значить неправда ж це " » - висловилася Полякова.
Нагадавши, Полякова з дочкою вирушили в епіцентр стихійного лиха, з'явилися фото: "Боже...".
Як повідомляла Politeka, Відносини Полякової і розлученого DZIDZIO перейшли на новий рівень, Цибульська в захваті:"вітаю".
Також Politeka писала, що Побачення Єфросиніної з коханим ледь не закінчилося трагедією: "з тих пір я під воду ні-ні".