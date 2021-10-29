Відома співачка Оля Полякова у шоу "дорослі дівчатка" вирішила розповісти телеведучій Маші Єфросиніній про курйозний випадок, коли її обізвали і про те, як вона в підсумку відреагувала на ситуацію.

Цього разу Маша Єфросиніна розповіла, як» дорослі дівчатка " обговорили тему, яка хвилює багатьох, прийняття себе. Не обійшлося без курйозних моментів, співачка розповіла про один незручний випадок.

"Дивлюся твої сторіс вчора і бачу скріншот коментарів від користувача, де тебе називають старою бабою. І ти ось робиш те, що напевно кожній людині хочеться в Instagram – кожному хочеться викласти це, коли тебе хейтят. Але ми цього не робимо зазвичай-не опускаємося, так би мовити. А ти ось раз вирішила, що тебе так зачепило?» - запитує Єфросиніна.

"Я була хороша в цьому сторіс, я була молода, була з купою фільтрів. І на бабку стару я взагалі не тягнула. Я зайшла на цю сторінку і побачила опис профілю: «я щаслива, я кохана». І у мене тут же виникло питання, Як щаслива і кохана може писати подібну річ? Значить неправда ж це " » - висловилася Полякова.

Нагадавши, Полякова з дочкою вирушили в епіцентр стихійного лиха, з'явилися фото: "Боже...".

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