Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова зізналася, з якою проблемою зіткнулася з чоловіком після народження двох дітей.
Ілона Гвоздьова більше 10 років разом з бізнесменом Іваном Хомячуком, передає Politeka.net. Пара виховує двох дітей, і рада їх появі, але закохані зіткнулися з якимись сімейними проблемами.
Про це зірка розповіла в своєму Instagram, підкріпивши знімками з чоловіком, зробленими восени.
"Коли в сім'ї двоє дітей - це величезне щастя, але часу побути наодинці з чоловіком все менше і вільних кімнат в квартирі теж☺️. Вчора з чоловіком зловили себе на думці, що усамітнитися в квартирі просто нереально, потрібно будувати будинок😅
Тепер кожна хвилина наодинці з чоловіком — це свято", - поділилася Ілона.
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За шість годин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Нереально красиво", " 😍 😍 😍 😍 так, коли є діти, наодинці з чоловіком це велике свято 😍", "аналогічна ситуація😂 😂 😂 😂 😂", "фотографії прям заворожують! Відчувається тепло від осені і від вас!", "Будинок зі ставком, розвести рибу і чоловік навчить Домініка рибалити як сам☺️", "яка у вас гарна осінь! 🍁 🍁 🍁Ви прекрасні❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
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