Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова на прогулянці з сином заговорила про материнство.

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині у 2020-му році. Нещодавно у них народився син-Михайло.

Так, цього разу молода дружина Віктора Павлика опублікувала нові кадри на своїй сторінці в Instagram. На фото Репяхова в бежевому пальто вийшла на прогулянку зі своїм сином - Михайлом, який знаходиться в колясці. Нагадаємо, що понад 4 місяців тому у Каті Репяховой і Віктора Павлика народився син.

"Безповоротно поміняти свій світ.

Стати в тисячу разів відповідальніше.

Свої інтереси відсунути на другий план.

Любити так, як не любила ніколи.

Розчинитися в людині.

Віддати йому найкраще, що є в тобі.



Материнство - це щастя❤️", - поділилася Катерина Репяхова.

Шанувальники залишили кілька коментарів під її фото: "Як красиво сказано", "Красуня", "Катюша, ви така розумничка", "Катюша, діти це наше все, і кохана людина. Але на першому місці для себе повинна бути ти. Тебе люблять, і ти любиш. Розчинятися в людині повністю не треба. Залишайся собою. Світлим, доброю людиною. І все інше буде на своєму місці".

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