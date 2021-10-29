Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова на прогулянці з сином заговорила про материнство.
Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині у 2020-му році. Нещодавно у них народився син-Михайло.
Так, цього разу молода дружина Віктора Павлика опублікувала нові кадри на своїй сторінці в Instagram. На фото Репяхова в бежевому пальто вийшла на прогулянку зі своїм сином - Михайлом, який знаходиться в колясці. Нагадаємо, що понад 4 місяців тому у Каті Репяховой і Віктора Павлика народився син.
"Безповоротно поміняти свій світ.
Стати в тисячу разів відповідальніше.
Свої інтереси відсунути на другий план.
Любити так, як не любила ніколи.
Розчинитися в людині.
Віддати йому найкраще, що є в тобі.
Материнство - це щастя❤️", - поділилася Катерина Репяхова.
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Шанувальники залишили кілька коментарів під її фото: "Як красиво сказано", "Красуня", "Катюша, ви така розумничка", "Катюша, діти це наше все, і кохана людина. Але на першому місці для себе повинна бути ти. Тебе люблять, і ти любиш. Розчинятися в людині повністю не треба. Залишайся собою. Світлим, доброю людиною. І все інше буде на своєму місці".
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