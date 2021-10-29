Відома співачка Оля Полякова у шоу" дорослі дівчатка " розповіла телеведучій Маші Єфросиніній про те, як саме вона доглядає за обличчям, які процедури робить у косметолога.

Так, цього разу Оля відверто розповіла про те, що вона зробила зі своїми обличчями, щоб подобається собі, якими процедурами користується, і чи вдавалася до пластичних операцій. Поговорили зірки також і про вагу, харчування та обмеження.

"Я роблю ботокс з 23-х років. І показую чому-є у мене вічно напружений м'яз, я роблю ботокс раз на вісім місяців. У мене в особі немає взагалі нічого. Я не роблю нитки, я не роблю мезотерапію через проблеми - а так я б її робила, якщо чесно. Не роблю біоревіталізацію. У мене папули сходять по тижнях, і коли все опухає, це не стає на місце і виходить ще більше зморшок.

У мене дуже великі риси обличчя. І якщо я буду робити гіалуронку, я буду схожа на покусану бджолами жінку. Коли я приходжу до косметолога, вони дивуються, що особа не обколотое. Але сказати, що я нічого не роблю-це буде повна брехня. Щоб сьогодні потрапити в кадр, я встала за три години, до того, як виїхати з дому. Мені косметолог зробила ручний масаж, витримати його дуже важко, зробила дорогущую маску – по 150 доларів за процедуру. І готова виблискувати " - висловилася Полякова.

Також співачка розповіла про один незручний випадок, коли її назвали старою бабою.

"Я була хороша в цьому сторіс, я була молода, була з купою фільтрів. І на бабку стару я взагалі не тягнула. Я зайшла на цю сторінку і побачила опис профілю: «я щаслива, я кохана». І у мене тут же виникло питання, Як щаслива і кохана може писати подібну річ? Значить неправда ж це " » - висловилася Полякова.

Нагадаємо, що Полякову після зухвалого експерименту не визнали:»Думала, це Собчак".

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