Модель і виконавиця Камалія, яка є найбагатшою співачкою України, показала розкішний особняк і дітей.

Як пише Politeka.net, Камалія є успішною моделлю, ставши "Міс Світу" в Калінінграді, а також вийшла заміж за пакистанського мільярдера. Тепер зірка зайнята кар'єрою співачки і виховує двох дочок - Мірабеллу і Арабелла. Камалія також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото, яке Камалія опублікувала в Instagram, зірка показала шикарний особняк і дочок. Малятка вбралися Харлі Квінн, щоб зустріти Хеллоуїн. Також можна помітити простору кімнату всю в плитці і колонах.

"Ось що заявили мої дівчатка сьогодні вранці -" сьогодні в нашій школі день переодягання на Хеллоуїн. Ми вибрали різні образи Харлі Квінн", - написала Камалія.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Очманілі дівчатка", "милі дівчатка, все в маму", "які симпатюлі", " Одна в маму, інша в тата...", "Такі милашки дай вам Бог здоров'я і щастя".

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