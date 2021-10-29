Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху?" з Сергієм Притулою, показала себе в яскравому вбранні.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу" Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк позує на камеру в різних позах, показуючи своє вбрання. На ній бежеве плаття-светр з пишною вставкою на спідниці. Також, варто відзначити, що телеведуча кардинально змінила зачіску, і тепер у неї довгі кіски.

"Хто так само довго чекав вихідних, ставте в коментарях і вони почнуться завтра",- дала пораду Леся Нікітюк.

Під фото фанати телеведучої залишили їй безліч компліментів: "А так можна було?)) я б ще в понеділок зробила", "Красуня", "Топова Шахерезада", "Яке гарне плаття", "Дуже красиво! Аж собі таку ж захотіла", "Яке плаття хороше", "Лялечка".

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