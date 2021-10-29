Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), нещодавно влаштувала собі з чоловіком спекотну відпустку і здивувала фігурою під час прогулянки на пляжі.

Популярна виконавиця не бажає приховувати свою фігуру і тепер постійно демонструє її при кожному зручному випадку. У маленькому червоному купальнику Настя прогулялася на пляжі і показала себе в усі красі.

Однак багатьох розлютило те, що зірка одягла бікіні і натягнула при цьому лямки занадто високо, виставляючи себе напоказ:

"NK:" What a lovely day ️ ️ "" - сказано в підписі до короткого відео.

Користувачі відповіли на демонстрацію фігури Насті:

"Шикарна Настя; ще б і на вуха потягнула б; найкрасивіша❤️; М'ясисто; Бедристая така; спасибі за реальне відео, Тепер я не парюся чому у мене попа плоска))) адже у феї Насті, вона ще більш плеската🤣 🤣 🤣; нудно дивитися! Пора цензуру вводити на такі фото і відео! Самій то не соромно?!; Ну зняла б і труси, було б взагалі кайф; плоска чи ні, Потапу вистачає».

На думку Насті, вона багато років вчилася приймати себе і знає, що легко набирає зайву вагу. Тому тепер зірка намагається не комплексувати через зовнішність показує себе без фільтрів.

Щоб не відповідати на негатив, Каменських також довго вчилася утримуватися від негативних висловлювань. Тепер зірка спокійно інтригує кадрами в маленьких купальниках, відчуваючи себе впевнено в будь-якому вигляді.

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