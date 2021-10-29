Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував розставання зі своєю цивільною дружиною, стилісткою Лялею Фонарьовою в новому інтерв'ю.

Відомий співак на початку червня цього року заявив про розставання з дружиною, передає Politeka.net. Пара була разом 20 років.

Артист з теплотою відгукнувся про свою колишню, підкресливши - вони залишилися в хороших відносинах.

У новому інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" Святослав Вакарчук розповів, що закохався, тому і розлучився з Фроловою:

"Я закохаюся, я розлучаюся - ну як всі люди".

Хоча співак не любить розповідати про особисте життя, все можна почути в його піснях, таким чином, можна все чесно і без сорому про себе розповісти.

"Я знаю, як це любити людину, яка може бути для тебе тільки другом. І я написав про це пісню", - поділився артист і додав, що виступи можна порівняти заняттям любов'ю:

"Буває - вау! І як ти собі поясниш? Це відчуття, що є дві половинки, яким має бути добре".

Зазначимо, наприкінці серпня стало відомо, що у Святослава Вакарчука народився син, проте імені матері дитини він не розкрив.

У мережі ходить багато чуток, хто кохана артиста, в тому числі, що це може бути колишня учасниця "Голосу країни".

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