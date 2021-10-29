Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував розставання зі своєю цивільною дружиною, стилісткою Лялею Фонарьовою в новому інтерв'ю.
Відомий співак на початку червня цього року заявив про розставання з дружиною, передає Politeka.net. Пара була разом 20 років.
Артист з теплотою відгукнувся про свою колишню, підкресливши - вони залишилися в хороших відносинах.
У новому інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" Святослав Вакарчук розповів, що закохався, тому і розлучився з Фроловою:
"Я закохаюся, я розлучаюся - ну як всі люди".
Поповнення в родині Софії Ротару, внучка показала їх з нареченим кучерявого малюка: "Який він лапочка"
Не стало відомої актриси, її знайшли на підлозі власної квартири: "Було вже занадто пізно"
Вінник одним жестом оцінив новий експеримент Тіни Кароль із зовнішністю: співачка миттєво відреагувала
Чмерковський з новою зачіскою здивував сміливим перевтіленням: як тепер виглядає суддя "Танців з зірками"
Як сьогодні виглядає могила чоловіка Софії Ротару, який помер у неї на руках: "Вічна пам'ять"
Хоча співак не любить розповідати про особисте життя, все можна почути в його піснях, таким чином, можна все чесно і без сорому про себе розповісти.
"Я знаю, як це любити людину, яка може бути для тебе тільки другом. І я написав про це пісню", - поділився артист і додав, що виступи можна порівняти заняттям любов'ю:
"Буває - вау! І як ти собі поясниш? Це відчуття, що є дві половинки, яким має бути добре".
Зазначимо, наприкінці серпня стало відомо, що у Святослава Вакарчука народився син, проте імені матері дитини він не розкрив.
У мережі ходить багато чуток, хто кохана артиста, в тому числі, що це може бути колишня учасниця "Голосу країни".
Нагадаємо, Вакарчук з "Океан Ельзи" несподівано вирішив підкорювати Ізраїль, перші подробиці
Як повідомляла Politeka, улюблениця Вакарчука терміново кинулася до хірурга, деталі нещастя
Також Politeka писала, що зірка "Голосу країни" і улюблениця Вакарчука розповіла про свою помилку