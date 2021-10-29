18-річна дочка Олени Кравець з "Квартал 95", яка більше 10 займається танцями, показала своє нове хобі, поділившись з фанатами.
Як пише Politeka.net, Олена Кравець є успішною актрисою і зіркою "Квартал 95". У зірки є старша дочка Марія, яку Олена попросила з'їхати на знімну квартиру після того, як сама завагітніла двійнею. 18-річний підліток живе з подружкою, більше 10 років займається танцями, а також активно почала вести сторінку в Instagram, ділячись з фанатами всім цікавим.
На кадрах, які Марія опублікувала в сторіс, дочка зірки була в толстовці і джинсах. Дівчина кинула кулю для боулінгу, збивши всі кеглі крім однієї. Після цього Маша почала радіти своєму досягненню.
"Ну, Профі", - підписала дочка Кравець кадри в сторіс Instagram.
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Подружка теж збила майже всі кеглі, залишивши тільки одну і сильно раділа своєму вдалому кидку.
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