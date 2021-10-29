Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова, вирішила поділитися пам'ятними фото зі свого відпочинку, після того, як повернулася обратно додому з відпустки в Парижі.

Даша Ульянова не так давно вирушила на відпочинок в Париж і показала безліч кадрів зі своїми розвагами, які скрасили її Відпочинок в місті мрії. Після поїздки Ульянова розповіла, що у неї нарешті є кохана людина, але показувати його вона не буде.

Відповідаючи на запитання фанатів, дівчина додала багато різних фото, а після цього також поділилася фото з минулого року, щоб нагадати, як іноді може змінитися твоє життя:

"Ти: у будь-якої туги є рік по тому. Твій айфон: у вас новий спогад. Головне настрій" - зробила висновок Ульянова.

До слова, півсє фіналу проекту гімнастка не стала зациклюватися на чомусь конкретно і тепер продовжує активно вести свій блог.

Як можна помітити, Даша Ульянова активно веде свій Instagram. Дівчина почала набирати популярність після того, як взяла участь у відомому проекті, героєм в якому був пілот Макс Михайлюк.

Красуня не зупиняється на досягнутому. Так, нещодавно вона стала ведучою програми на одному з музичних телеканалів. Даша Ульянова в недавньому пості з'явилася в стильному цибулі-косусі, джинсах і кросах, а завершили образ красиві аксесуари. У руці ж переможниця шоу несла пакет дорого бренду Dior.

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