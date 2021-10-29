Відома телеведуча Катя Осадча розповіла, що думає про мрію чоловіка Юрія Горбунова народити доньку, після двох синів.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча та її чоловік шоумен і ведучий Юрій Горбунов нещодавно стали батьками вже двох синів, народжених у їхньому шлюбі. Ще до народження сина Данила Юрій не раз в інтерв'ю розповідав, як мріє про дочку. Що ж, після народження другого сина шоумен не відмовився від своєї мрії стати татом для дочки. Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях".

Юрій Горбунов

Однак, його дружина Осадча налаштована куди більш скептично. За словами Горбунова, як тільки він починається цю тему, Катя просить його припинити цю тему.

Сама телезірка вперше в інтерв'ю прокоментувала тему народження дочки. "Ну насправді час покаже", - коротко і з посмішкою на обличчі сказала Осадча.

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Катя Осадча

Нагадаємо, Осадча в новому осінньому образі розкрила свої дикі бажання: "Катя не припиняє стібатися над українцями".

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