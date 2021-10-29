Відома телеведуча Катя Осадча розповіла, що думає про мрію чоловіка Юрія Горбунова народити доньку, після двох синів.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча та її чоловік шоумен і ведучий Юрій Горбунов нещодавно стали батьками вже двох синів, народжених у їхньому шлюбі. Ще до народження сина Данила Юрій не раз в інтерв'ю розповідав, як мріє про дочку. Що ж, після народження другого сина шоумен не відмовився від своєї мрії стати татом для дочки. Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях".

Однак, його дружина Осадча налаштована куди більш скептично. За словами Горбунова, як тільки він починається цю тему, Катя просить його припинити цю тему.

Сама телезірка вперше в інтерв'ю прокоментувала тему народження дочки. "Ну насправді час покаже", - коротко і з посмішкою на обличчі сказала Осадча.

Нагадаємо, Осадча в новому осінньому образі розкрила свої дикі бажання: "Катя не припиняє стібатися над українцями".

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