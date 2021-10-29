Актриса німецько-турецького походження Нур Феттахоглу, зірка "чудового століття", показала себе в спокусливому образі, не залишивши байдужих.

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу стала успішною актрисою, зігравши в багатьох кінострічках. Українському глядачеві зірка запам'яталася по роботі в турецькому серіалі"Величне століття". Нур також веде сторінку в Instagram, де за актрисою стежать більше мільйона чоловік. Зірка там публікує багато робітничих кадрів, а також зі звичайного життя.

На новому фото Нур була в мереживній боді, позуючи за склом. Актриса спокусливо вигнулася, демонструючи розкішні форми і ідеальну фігурку.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Це тільки початок"," Скоро День народження Нур"," Я так сильно тебе люблю"," ти приголомшлива людина"," я люблю це, ти така красива","з кожним днем ти стаєш красивіше".

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