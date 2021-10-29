Відома співачка Тіна Кароль, яка нещодавно стала Народною артисткою України, після випуску нового альбому заінтригувала кадрами.
Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. На цей час Тіна Кароль є народною артисткою України.
Так, цього разу співачка опублікувала нові відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль в сонцезахисних окулярах влаштувала танці в машині під пісні зі свого нового альбому.
"Секрет", - заінтригувала Тіна Кароль.
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"Послухав альбом? Другой рай", - запитала співачка у шанувальників.
Нагадаємо, що 28 жовтня вийшов новий міні-альбом Тіни Кароль під назвою "Другой рай". Як заявила співачка, цей альбом присвячений одній людині і відносинам, від яких вони вже вільні. Також вона представила новий кліп.
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