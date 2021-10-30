10-річна дочка Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу Соня продовжує дивувати соціальні мережі своїми фото і відео з безліччю фільтрів.

У знаменитої української артистки Ані Лорак є дочка від турецького підприємця Мурата Налчаджіоглу, яку вона виховує одна після розлучення. Проте Мурат часто їздить до Росії, аби побачитися з єдиною дочкою.

Цього разу Соня показала, як змінилася спеціально до свята і змінила образ разом з обробкою відео для Instagram.

"Готування до Хелловін 👻 🎃 Я сьогодні знімала ці видио під час підготовки до Хелловіну я була з @verakrasavella ❤️🔥» - написала Соня під серією відео і фото, в яких покривлялась на камеру, заспівала і навіть хвалилася новеньким образом з філтьрами.

"У школі раніше робили,, роботу над помилками", печалька😢; Жах» - не оцінили користувачі Мережі.

Як можна помітити по постах дівчинки в соціальній мережі, Соня вже освоїла Instagram і тепер постійно радує фанатів цікавими фото і Відео зі свого життя. Однак далеко не завжди з сприймають позитивно, адже кривляння дитини з фільтрами часто дивують користувачів.

Раніше на фото, яке дівчинка опублікувала в Instagram, Соня здалася крупним планом. Дочка Лорак вирішила продемонструвати свої вміння в макіяжі. Соня зробила губки "бантиком", демонструючи, як їх нафарбувала.

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