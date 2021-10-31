Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, який нещодавно зробив новій дівчині пропозицію, встиг познайомити свою єдину дочку з майбутньою мачухою під час її поїздки до Києва.

Після рішення Ані Лорак розлучитися, чоловік опинився в центрі уваги через скандал в клубі-публічна зрада дружині не залишилася без уваги. При цьому розлучення за бажанням співачки був таємним і проходив без обговорень на публіці.

Після цього кожен з пари дав інтерв'ю про зміни в житті лише раз і більше вони до цієї теми не поверталися. Після розлучення Лорак з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу їх дочка Софія залишилася жити з мамою в Росії, тому бачиться з нею він не так часто.

Сама Соня не приховує, що сумує за ним, про що пише у своєму акаунті в соцмережі. Після відпочинку з мамою дівчинка також схоже встигла раніше приїхати до Києва і навіть зустрілася з майбутньою мачухою.

Батько Соні зробив пропозицію своїй дівчині, а його дочка познайомилася з нею і навіть разом відвідала ресторан.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що колишній чоловік Кароліни Мурат Налчаджіоглу знову збирається одружитися. Всього кілька тижнів тому в мережі з'явилися відео, на яких він обіймався з колишньою дружиною і веселився на вечірці з нею.

Однак кадри виявилися просто пам'яттю про примирення колишнього подружжя. Судячи з усього, чоловік весь цей час продовжував зустрічатися з дівчиною, яку постійно порівнюють з Кароліною.

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