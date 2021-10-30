У мережі з'явилося фото чоловіка легендарної співачки Алли Пугачової Максима Галкіна з їх донькою Єлизаветою, шанувальники не впізнали.

Як передає Politeka.net, Максим Галкін є відомим російським шоуменом. Більше ніж 19 років він у шлюбі з легендарною співачкою Аллою Пугачовою. У них є діти - син Гаррі й дочка Ліза. Дітям по 8 років. Максим Галкін часто показує, як вони проводять час зі своїми дітьми в шикарному особняку.

Так, на цей раз на фан-сторінці дочки Алли Пугачової й Максима Галкіна - Єлизавети Галкіної опублікували нове фото. На кадрі шоумен позує на камеру разом зі своєю донькою.

"Фото з улюбленим татом", - прокоментували на фан-сторінці.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Тато у вас дітки на заздрість, всім би такого батька, бережіть і любите!", "Ліза російська красуня", "Що робить любов в сім'ї, це видно і така радість за всіх вас", "Не впізнала", "Ось це ТАТО! У вашій родині всім пощастило один з одним", "Дуже миле фото".

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