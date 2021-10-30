Відомий український співак Олег Винник під маскою вовка зачарував своїх "вовчиць" на шоу "Маска".
Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Як відомо, він став одним із зіркових детективів на шоу "Маска".
Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олег Винник під час зйомок шоу "Маска" позує на камеру. На ньому яскраво-синя сорочка з розстебнутими гудзиками в маска вовка.
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"Режим максимальної таємничості 😉 🦹
Все заради того, щоб зустріти нових персонажів гіпершоу "Маска"!
Сьогодні о 21: 00 на каналі "Україна", - повідомив Олег Винник.
Шанувальниці залишили для артиста купу коментарів, де написали йому компліменти: "Йор, який Кіт!", "Вже готова розкривати секрети разом з Вами", "Я вас дізнаюся в будь-якій масці 😋 і навіть в масці Вовка", "Ви красень", "Красива маска вовка, особливо посмішка, чекаю вечора!", "Який він краш".
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