Актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею на шоу "Україна має талант", продовжує показувати різні кадри у себе в Instagram і уникає питань з приводу її особистого життя.

Ксенія Мішина є затребуваною українською актрисою, яка останнім часом зайнята відразу декількома зйомками в різних фільмах. Про деякі причому зірка говорить побічно і інтриг не відкриває.

Проте, встигає Ксенія заінтригувати своїми образами, показати фігуру і здивувати зовнішністю з гримом. Цього разу Ксенія показала саме достоїнства фігури, хвалячись новим спортивним костюмом і спокусливим виглядом в ньому.

У чорному костюмі, що складається з Топіка і лосин, Ксенія покрутилася на камеру і заодно показала, що в її формі зараз немає недоліків.

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт намагалися побудувати відносини після зйомок в шоу "Холостяк". Влітку пара розлучилася, а цієї осені стали ходити чутки, що вона знову разом.

Вся справа в тому, що колишній учасник шоу зробив сюрприз з вертольотом Ксенії Мішиної, однак, відновити відносини не вдалося. Про це Ксенія Мішина розповіла у своїх недавніх сторіс. Зірка підкреслила, що вони не разом.

Також в нових сторіс артистка розповіла, що для неї табу у відносинах, і чого вона ніколи не пробачить.

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