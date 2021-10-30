Хореограф і партнерка Дмитра Кадная на "Танцях з зірками" Аліна Лі, яка зовсім недавно відзначила своє 20-річчя, показала чарівне фото.
Як повідомляє Politeka.net, незважаючи на юний вік Аліна Лі вже встигла стати досить успішною і затребуваною танцівницею. На паркеті шоу" Танці з зірками " вона виступає з Виконавцем Дмитром Каднаєм. Пара впевнено рухалася до фанала, поки Дмитро не отримав травму перед виходів на паркет.
Тепер не ясно, чи зможуть вони продовжувати участь в шоу, проте Аліна у себе в Instagram розмістила нове фото в яскравому образі і залишила інтригуюче послання.
"До зустрічі", - написала вона, як би натякаючи на новий ефір.
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Знімок зроблений крупним планом. Аліна позує в блискучому костюмі з пір'я. Візажисти зробили їй виразний макіяж з розкішними стрілками, чому погляд танцівниці став млосним і загадковий.
Контур навколо губ красиво підкреслив природні губи учасниці проекту "Танці з зірками".
Нагадавши, Аліна Лі після травми Кадна на " Танцях з зірками "здивувала заявою:"все наше життя...".
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